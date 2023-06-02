На Украине назвали Зеленского аватаром группы олигархов
Бывший вице-премьер Украины Табачник: Зеленский стал прикрытием для группы грабящих страну олигархов
Киев, 2 июня, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский превратился в аватара группы циничных и жёстких олигархов, занимающих разграблением Украины и передаваемой Киеву западной помощи, заявил журналистам бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник.
«Зеленский — это своего рода коллективный аватар группы очень сильных, очень жёстких, циничных коммерсантов. Украинских», — сказал экс-чиновник, слова которого приводит РИА Новости.
По мнению Табачника, президент просто прикрывает преступления этих людей и полностью их устраивает в этой роли.
«Уникально устраивает. Ну как еще можно нацизм и бандеровщину прикрыть более выигрышным образом, чем образом президента — этнического еврея? Фантастика!» — отметил бывший вице-премьер.
Он также подчеркнул, что награбленное направляется в «политически безопасные гавани, которые раскиданы по всему миру». Кроме того, Табачник напомнил о появлении в Мексике гранатомёта, который ранее передавался Западом в качестве помощи ВСУ.
Экс-чиновник полагает, что этот факт указывает на то, что грабящие страну олигархи успешно справляются со своей задачей.
Как сообщало ИА Регнум, 24 мая редактор Politico Джейми Деттмер написал о том, что с началом специальной военной операции на Украине началась внутренняя коммерческая война. Она состоит в том, что местные элиты во главе с украинским президентом занимаются переделом бизнес-сферы.
В статье приводятся подробные коррупционные схемы, которые используются чиновниками и сотрудниками СБУ.