Киев, 2 июня, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский превратился в аватара группы циничных и жёстких олигархов, занимающих разграблением Украины и передаваемой Киеву западной помощи, заявил журналистам бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский — это своего рода коллективный аватар группы очень сильных, очень жёстких, циничных коммерсантов. Украинских», — сказал экс-чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению Табачника, президент просто прикрывает преступления этих людей и полностью их устраивает в этой роли.

«Уникально устраивает. Ну как еще можно нацизм и бандеровщину прикрыть более выигрышным образом, чем образом президента — этнического еврея? Фантастика!» — отметил бывший вице-премьер.

Он также подчеркнул, что награбленное направляется в «политически безопасные гавани, которые раскиданы по всему миру». Кроме того, Табачник напомнил о появлении в Мексике гранатомёта, который ранее передавался Западом в качестве помощи ВСУ.

Экс-чиновник полагает, что этот факт указывает на то, что грабящие страну олигархи успешно справляются со своей задачей.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая редактор Politico Джейми Деттмер написал о том, что с началом специальной военной операции на Украине началась внутренняя коммерческая война. Она состоит в том, что местные элиты во главе с украинским президентом занимаются переделом бизнес-сферы.

В статье приводятся подробные коррупционные схемы, которые используются чиновниками и сотрудниками СБУ.