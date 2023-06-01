Наступил 464-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Он ознаменован известием о том, что до конца 2023 года в Вооружённых силах России будут сформированы две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа. По словам заместителя начальника Генерального штаба Евгения Бурдинского, задачи по наращиванию численности вооружённых сил в 2023 году необходимо выполнить в кратчайшие сроки.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Также 2 июня стало известно о том, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолётного типа «Привет-82» успешно прошли все необходимые испытания. ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Око» извещает, что технику испытывали в зоне СВО на территории Луганской и Донецкой Народных Республик и после оснащения боевой частью она будет полностью готова к применению уже в ближайшее время. Всего будет поставлено 12 БПЛА «Привет-82».

Тем временем взрывы рано утром прогремели в Киеве и Черкасской области. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работают системы ПВО, ожидается «волна» беспилотников. Неспокойно сегодня и в Курской области: несколько украинских беспилотных летательных аппаратов сбила система ПВО рядом с Курском.

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