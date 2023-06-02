Варшава, 2 июня, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Атмосфера страха, неуверенности и ненависти вновь возвращается в Польшу, как во времена «лихих девяностых». Об этом 1 июня написал обозреватель Конрад Багиньский для INN Poland.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Багиньский указал на рост преступности в стране и связанное с этим ощущение постоянной угрозы у граждан, которым постоянно приходится быть настороже.

«Владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти. В некотором смысле к нам возвращаются девяностые. И это значит, что хорошей нашу жизнь назвать нельзя. Это касается и воров, и их жертв», — пояснил Багиньский.

Обозреватель отмечает, что в магазинах на покупателей стали смотреть как на потенциальных воров, а среди владельцев магазинов нет ни одного, кто бы не жаловался на грабителей.

Багиньский рассказал, что лично был свидетелем, как человек попытался выбежать из магазина с пакетами, полными краденых продуктов, и уточнил, что такие инциденты случаются всё чаще. Кроме того, журналист отмечает, что возросло количество мелких и крупных краж: воры постоянно крадут колёса у автомобилей, велосипеды, а у домоуправа украли даже неновую метлу.

Багиньский резюмирует, что в последние два-три года с Польшей что-то произошло, но пока неясно, что именно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению политолога Юрия Светова, вероятность начала в Польше гражданской войны равна нулю, а те, кто предполагают подобное развитие событий, просто хотят отстранить оппонентов перед предстоящими выборами.

Обозреватель Войцех Кось в своей статье для газеты Politico написал, что гражданская война может начаться в Польше из-за работы комиссии по изучению «влияния России».