Вашингтон, 2 июня, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Сенат Соединённых Штатов Америки принял законопроект о повышении потолка государственного долга страны. Об этом сообщили в ходе онлайн-трансляции голосования на YouTube-канале издания Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

За законопроект проголосовали 63 сенатора, ещё 36 выступили против его принятия. Отмечается, что после одобрения законопроекта о повышении потолка государственного долга США, инициатива поступит на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Документ, одобренный сенатом, предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ. Также будет пересмотрено распределение средств, выделенных на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19.

Как передавало ИА Регнум, ранее сенатор Соединённых Штатов Америки Линдси Грэм раскритиковал законопроект о повышении госдолга для предотвращения дефолта. Основной претензией Грэма, по его словам, является отсутствие необходимого финансирования оборонных нужд стран и отсутствие финансовой помощи Украине.