Москва, 2 июня, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Выпуск гражданских беспилотников в России в 2023 году достигнет по меньшей мере 6,1 тыс. штук, заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2023).

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Он отметил, что количество произведенных в стране дронов может быть и больше.

«По той информации, которую мы видим, мы прогнозируем, что объем производства БАС в нашей стране составит не менее 6,1 тыс. штук, включая все классы и типы, но, возможно, эти цифры будут больше», — сказал замглавы ведомства, которого цитирует ТАСС.

Шпак признал, что статистки по производству беспилотников в России за предыдущие годы нет, поскольку отрасль ранее не была настолько развитой и масштабной для ведения поштучного подсчёта. Замминистра отметил, что отрасль создания беспилотников «однозначно» внесут в балльную систему поддержки промышленности в период с 2023 по 2024 годы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов объявил о том, что в регионах РФ планируют создать максимально свободные зоны для лёгких гражданских беспилотников. Это заявление касалось дронов массой до 30 кг.

31 мая председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил, что совет Госдумы поддержал инициативу о создании рабочей группы по разработке законодательства, регулирующего использование беспилотников в РФ. Он добавил, что в стране нет комплексного урегулирования в сфере применения дронов.