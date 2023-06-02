



Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Трудно жить, навеки Мать утратив.

Нет счастливей нас, чья мать жива.

Именем моих погибших братьев

Вдумайтесь, молю, в мои слова.

Как бы ни манил вас бег событий,

Как ни влек бы в свой водоворот,

Пуще глаза маму берегите,

От обид, от тягот и забот.

Мать умрет, и не изгладить шрамы,

Мать умрет, и боли не унять.

Заклинаю: берегите маму,

Дети мира, берегите мать!

(Расул Гамзатов)

Мама в жизни каждого человека — это самый близкий, самый любимый и самый дорогой человек. Это первый человек, которого видит ребенок, приходящий в этот мир. Она всю жизнь заботиться о своих детях, принимая их такими, какие они есть, прощает обиды. Для нее они всегда остаются детьми. Дабы отдать дань уважения матери в разных городах России установлены памятники.

1. Памятник маме (г.Тюмень)

Памятник был открыт 1 июня 2010 года, его открытие приурочено к 60-летию Международного дня защиты детей. Бронзовый памятник изображает собой беременную женщину на позднем сроке, рядом с которой находятся дети. Изначально планировалось установить рядом и фигуру папы, но от этой идеи автор памятника отказался, тем не менее, на руке женщины есть обручальное кольцо.

Тара-Амингу Памятник маме. г. Тюмень

2. Памятник беременной женщине (г.Томск)

1 июня 2005 года в Томске был торжественно открыт памятник беременной женщине. открытие памятника приурочено к 115-летию медицинского вуза, напротив которого он и установлен. Скульптурная композиция представляет собой немного увеличенного роста женщину и ребенка у нее внутри. И женщина, и ребенок выполнены, исключительно, из металлических прутьев (в авангардном стиле). Автор этого необычного памятника скульптор Николай Гнедых.

Vladimir Shekhtman Памятник беременной женщине. г. Томск

3. Памятник материнству (г. Зеленоград)

Памятник был установлен в 2008 году в рамках «отдых в городе». Памятник сделан с образа реальной женщины. — это мать одного из директоров местной организации. От памятника веет добрым материнским теплом, памятник получился очень душевным.

plazilla.com Памятник материнству. г. Зеленоград

4. Памятник материнству г. Кореновск (Краснодарский край)

Памятник установлен в 2009 году перед центральной районной библиотекой. Скульптура, по замыслу автора, несет в себе образ любви и материнства. Представляет собой монумент в виде молодой женщины с ребёнком на руках. Автор памятника — сочинский скульптор Пётр Хрисанов. Скульптура была создана на пожертвования горожан, предприятий, предпринимателей. На изготовление ушло 500 кг бронзы.

korenovsk.ru Памятник материнству. г. Кореновск

5. Памятник «Мать и дитя» (г. Новосибирск)

Памятник «Мать и дитя» находится возле детской поликлиники. Скульптурная композиция представляет собой женщину с ребенком, как бы летящих в пространстве. Памятник вызывает неоднозначные чувства. С одной стороны, он напоминает о связи матери с ребенком, отражает продолжение жизни на земле. С другой стороны кажется, что мать и дитя занимаются акробатическими упражнениями на каком-то невидимом батуте.

vsedomarossii.ru Памятник «Мать и дитя». г. Новосибирск

6. Памятник «Мать и дитя» (г.Волгодонск, Ростовская область)

Памятник «Мать и Дитя» установлен по улице Морская, 120 на территории детского сада «Журавлик» в рамках проекта защиты материнства и детства, является достопримечательностью города. Он является уникальным не только для города, но и для страны в целом. Волгодонск — это административный центр Ростовской области, расположен в Сальских степях, на левом берегу Цимлянского водохранилища в зоне континентального климата.

Строительство Волго-Донского судоходного канала стало причиной основания города. Первые жилые дома на его территории стали возводиться 27 июля 1950 года, эта дата и считается днем рождения Волгодонска. Памятник «Мать и дитя» разработан архитектором Т. Ботяновским и возведен скульптором В. П. Поляковым

Tikhonov60 Памятник «Мать и дитя». г. Волгодонск

7. Памятник мать и дитя (г. Ноябрьск, Ямал)

Скульптурная композиция представляет собой женщину, сидящую на камне, а на ее коленях малыш протянул руку и на ладонь садится голубь. У скульптуры прослеживается некоторая простота и душевность. В этом нет ничего залихватского или вычурного, а как раз наоборот по-семейному простое и доброе. Кажется, что ребенок сейчас спрыгнет с коленей матери и будет весело бегать вокруг.

foretime.ru Памятник «Мать и дитя». г. Ноябрьск

8. Памятник материнству (г. Псков)

В Пскове в ботаническом саду можно увидеть садовую скульптуру мать и дитя. Точное название скульптуры неизвестно. Скульптура мать и дитя, очевидно, изготовлена из гранита, что, конечно же, делает ее универсальной.

delfi.ee Памятник материнству. г. Псков

9. Памятник «Рука, качающая колыбель» (г. Кемерово)

Этот памятник был открыт 12 июня .2009 года в День города. Колыбель олицетворяет нежность и заботу маминых рук, трепетную материнскую заботу о детях. Скульптура в виде ладони, на которой дремлет утомленное негой дитя, обосновалась недалеко от родильного дома №1.

По задумке авторов работы (сотрудников ООО «Студия» Юрия Черносова и Павла Баркова), скульптурная композиция «Колыбель» должна стать символом признательности всем матерям, оберегающим, лелеющим и воспитывающим своих детей. Ведь «рука, качающая колыбель, правит миром».

narrator Памятник «Рука, качающая колыбель». г. Кемерово

10. Памятник матери (г. Ростов-на-Дону)

Памятник матери в Ростове-на-Дону установлен на Театральной площади. Описания к памятнику нет, неизвестен автор и дата.установки. В скульптурную композицию включена женщина с протянутой рукой, ребенок и голубь. Голый ребенок может символизировать беззащитное детство, а т.к. голубь это птица мира, то значит, женщина протягивает дружбу.

autotravel.ru Памятник матери. г. Ростов-на-Дону

11. Памятник матери Юрия Гагарина — Анне Тимофеевне (г.Гагарин, Смоленская обалсть)

В 2001 году, в канун 40-летия первого полета человека в космос в городе Гагарине открыли памятник матери первого космонавта Земли — Анне Тимофеевне Гагариной.

На лавочке висит шинель, Анна Тимофеевна держит цветы. Всё говорит о том, что на памятнике запечатлен приезд Юрия…

gagarin.inetia.ru Памятник матери Юрия Гагарина — Анне Тимофеевне. г. Гагарин

12. Памятник матери (г. Калуга)

Памятник был открыт 30 ноября 2011 года в микрорайоне Правобережье города Калуга. Автор скульптуры Светлана Фарниева. Памятник установлен на месте некогда пустыря, который был благоустроен и превращен в сквер.

У бронзовой матери, по словам автора монумента, реальный прототип. Это, калужанка, мама двоих сыновей. Что же касается ребенка, которого держит на руках женщина, то его образ — собирательный. У основания скульптуры разместились игрушки, также отлитые из бронзы. Венчает композицию гнездо с голубями, символ семьи и дома.

kaluga-gov.ru Памятник матери. г. Калуга

13. Памятник «Материнство» (г. Евпатория, Крым)

1 июня 2004 года, в Международный день защиты детей, в Евпатории состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Материнство». Стройная фигура женщины-матери, держащей на руках новорожденного ребенка, украшает сквер рядом с евпаторийским родильным домом, что очень символично. Автор скульптуры «Материнство» — евпаторийский скульптор Алексей Шмаков.

ecogradmosow.blogspot.ru Памятник матери. г. Евпатория

14. Памятник «Нашим матерям» (г. Видное, Московская область)

На Аллее Славы специально собираются памятники разных направлений, чтобы почтить память обо всех участвовавших в боях Великой Отечественной войны. Памятник «Нашим матерям» представляет собой композицию из трех бронзовых скульптур, женщины с двумя детьми. Мальчик и девочка устремились в сторону Храма Георгия Победоносца, а мать за ними еле поспевает. Тем самым скульпторм Александр Рожников хотел показать, что женщинам и детям в годы войны только и оставалось, что переживать за своих родных и молиться. Кроме как верить и ждать им больше ничего не оставалось.

alek-ka4alin2012 Памятник «Нашим матерям». г. Видное

15. Памятник «Материнство» (г.Яялуторовск, Тюменская область)

Для скульптуры «Материнство», материалом для работы художник избрал кованый алюминий. Скульптору удалось создать живую сильную женщину-мать, с её главным подарком миру — сыном, пока ещё мальчиком, но уже видно — будущим мужчиной. Намеренная и выверенная скульптура симметрия композиции — это, конечно же, символ гармоничного мира, в котором центром мироздания является женщина-мать.

Много говорящих знаков преподносит зрителям эта скульптура. Ребёнок сидит на коленях матери, оберегающей, защищающей дитя. Руки ребёнка и его мамы, с ладонями, открытыми миру — это родство с природой и вера в её защиту. Вся композиция легко вписывается в сферу, которая издревле считалась символом планеты Земля, Солнца и Вселенной.

yalutorovsk-school4.edusite.ru Памятник «Материнство». г. Ялуторовск

16. Памятник материнству (г. Новочебоксарск, Чувашия)

Памятник расположен возле детской больницы и парка. Скульптура матери и ребенка логически завершит композицию детского сквера, оформление которого началось в прошлом году в районе детских поликлиники и больницы.

Памятник материнству является первым в Новочебоксарске монументом, несущим добрый светлый заряд — символизирующим признание великой ценности рождения нового человека, олицетворяющим чувства благодарности и преклонения перед женщиной-матерью и тем, что она символизирует — доброту, заботу, всепрощение, надежду и неиссякаемую любовь.

Аля-Рукодельница Памятник материнству. г. Новочебоксарск

17. Памятник кормящей матери (г. Ижевск, Удмуртия)

Первые впечатления о мире человек познает с молоком матери. Новорожденные точно также, как и сотни лет назад, приходят в этот мир, нуждаясь в заботе и тепле, понимании и участии. Первоочередная задача матери — дать ребенку то, что ему необходимо, что и отражено в скульптуре.