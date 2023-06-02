Вашингтон, 2 июня, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Приложение, с помощью которого можно следить за украинцами, симпатизирующими России, и доносить на них, протестировали США на Украине. Об этом 1 июня рассказал американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted News.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США В цифровом мире

Приложение под названием Diia входит в Google и Visa и спонсируется USAID и деньгами из налогов.

«За всеми украинцами и их банковскими данными следят, и что они могут даже доносить на своих соседей, если им кажется, что они симпатизируют России», — указал журналист.

В свою очередь, глава агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр заявляла, что с помощью Diia Украина сможет полностью победить коррупцию, так как с помощью него финансовая помощь, поступающая с Запада, напрямую попадает на счета бюджетников. Моррис поставил заявление Пауэр под сомнение, указав, что видит в этом предприятии лишь способ «отмыть деньги». Моррис указал, что власти Украины получили на реализацию этого проекта от США 50 миллионов долларов.

Обозреватель выразил беспокойство из-за дальнейшего распространения приложения, так как его применение планируется в некоторых странах Африки. При этом Моррис назвал Украину «чашкой Петри» для испытания работы сервиса. По словам Морриса, приложение позволяет «нажатием кнопки» устранить «неудобного» человека.

Президент Украины Владимир Зеленский, однако, назвал это приложение Diia («Дiя») «сердцебиением Украины» и «государством в смартфоне». Приложение задумано как система, позволяющая украинцам перевести документооборот в электронный формат и получать разного рода справки в формате онлайн.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины заявил о свершившейся в стране «digital-революции». Он напомнил, что Украина — первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные, и отметил, что цифровая трансформация является одним из главных инструментов преодоления коррупции в стране.