Марьинка, ДНР, 2 июня, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации в ходе боевых действий на марьинском направлении уничтожили до 15 человек личного состава ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир самоходной артиллерийской установки «Мста-С» с позывным «Ураган».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По данным источника, на марьинском направлении активно действовал взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины. В результате артиллерийского удара со стороны ВС России противник также потерял один беспилотный летательный аппарат и три автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что российские силы освободили около 70% территорий города Марьинка Донецкой Народной Республики. В конце мая глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» передислоцируются в ДНР для проведения подготовки к активным военным действиям в регионе.