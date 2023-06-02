Мадрид, 2 июня, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Поставляемое Киеву западное вооружение заставляет Украину расплачиваться кровавой бойней в ходе боевых действий, пишет обозреватель Пабло Хофре Леаль в статье для сайта Rebelión.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

При этом отказ от прекращения огня исходит не от Киева, а от НАТО, которое видит в конфликте возможность наживаться на предоставлении военной помощи. Кроме того, Леаль указал на то, что «крестные отцы киевского правительства» не беспокоятся о потерях в рядах ВСУ, поскольку не считают погибших своими гражданами.

Он назвал проводимую политику «кровавой стратегией» НАТО. Обозреватель также раскрыл идеологическую опасность того, что Запад обучает бойцов украинских неонацистских батальонов. Леаль считает, что радикальные идеи могут выйти за пределы Украины и затронуть другие европейские страны.

Журналист также подчеркнул необходимость учесть негативный опыт вторжения Запада в Афганистан, Ирак и Ливию. Кроме того, он заявил, что необходимо перестать прикрывать поддержку терроризма и торговлю оружием гуманитарными миссиями.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля обозреватель портала The American Conservative Питер Ван Бюрен написал о том, что вмешательство США в украинский конфликт превратило Украину в новый Афганистан. По его словам, такой результат может привести к неконтролируемым разрушительным последствиям как для Соединённых Штатов, так и для ЕС.

Бюрен добавил, что американская военная и финансовая помощь нацелены на затягивание конфликта, обескровливающего весь европейский континент.