Донецк, 2 июня, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты самолётного типа «Привет-82» успешно прошли все необходимые испытания и в ближайшее время будут полностью готовы к применению в зоне специальной военной операции. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили агентству ТАСС в конструкторском бюро «Око».

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

«Привет-82» прошёл лётные испытания на территории Луганской и Донецкой Народных Республик в зоне СВО. В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полёта, радиоканала и устойчивость БПЛА к воздействию комплексов радиоэлектронной борьбы», — рассказал собеседник агентству.

В конструкторском бюро уточнили, что на данный момент беспилотные летательные аппараты проходят оснащение боевой частью и подготавливаются к их первому боевому применению. Всего в зоне проведения специальной военной операции находится 12 таких аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, Воздушно-космические силы России рано утром 26 мая нанесли мощный комбинированный по позициям Вооружённых сил Украины в Сумской и Полтавской областях Украины при поддержке стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и беспилотных летательных аппаратов «Герань».