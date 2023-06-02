Вашингтон, 2 июня, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Соединённые Штаты воспринимают в мире миллиарды людей не как оплот мира, а как монстра, стремящегося к войне ради удержания гегемонии. Об этом 1 июня написал профессор Университета Роберта Морриса Энтони Моретти в статье для китайского издания Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Моретти указал, что в связи с украинскими событиями, в предстоящие месяцы западным странам, потратившим миллиарды долларов на поставку Украине современного оружия для борьбы с Россией, придется ответить на ряд важных вопросов.

«Какое представление о них сложится у стран Южной Азии, Африки и в других частях света, где к их словам о демократии относятся скептически? Каким будет отношение к НАТО, если есть доказательства, что блок ответственен за кровопролитие в далеких от Европы уголках? Наконец, о чём должно задуматься руководство США, когда им станет ясно, что миллиарды людей видят в Америке не оплот мира, а ищущего войны монстра?» — такие три риторических вопроса задал в статье Моретти.

Также обозреватель указал, что после начала украинского конфликта стало отчётливо ясно, что Вашингтон планирует использовать свою военную мощь ради удержания гегемонии. С этой целью США превращают страны Запада и Европы в свой военный инструмент, что приводит к печальным последствиям.

Кроме того, профессор отметил, что НАТО неоднократно доказывала свою готовность вести деятельность в «весьма далёких от Европы местах». В частности, об этом свидетельствуют конфликты в Ливии, Сирии, Афганистане и ряде других стран.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Североатлантический альянс подготовил секретный план на случай прямого военного столкновения с Россией. Как заявил обозреватель Йан Дэвис, в ходе предстоящего саммита НАТО, который пройдёт в Вильнюсе, будет предложен к одобрению «тысячестраничный план», в котором во всех подробностях будет представлен перечень действий на случай прямого столкновения с Россией.