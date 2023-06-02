Бразилиа, 2 июня, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Аргентина может стать членом Нового банка развития БРИКС уже в августе, сообщило агентство Télam со ссылкой на председателя учреждения Дилму Роуссефф.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

Журналисты отмечают, что глава организации довела до сведения аргентинского министра экономики Серхио Массе о том, что совет директоров банка официально разрешил голосование на следующем собрании по вопросу о присоединении Аргентины.

Инициативу выдвинула Бразилия. Вопрос членства Аргентины в учреждении обсудят на встрече управляющих организации, которая будет проходить в первой половине августа в ЮАР.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года аргентинский президент Альберто Фернандес объявил о планах Аргентины стать членом объединения БРИКС. 24 июня состоялся саммит БРИКС+ под председательством Китая. В мероприятии приняли участие 18 стран.

Помимо членов группы, на саммите присутствовали представители Алжира, Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Камбоджы, Малайзии, Сенегала, Таиланда, Узбекистана, Фиджи и Эфиопии. 7 июля аргентинский министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро сообщил, что китайские власти одобрили намерения Буэнос-Айреса стать членом БРИКС.

26 августа МИД Аргентины объявил, что Индия поддержала стремление латиноамериканской страны вступить в БРИКС.