Москва, 2 июня, 2023, 04:23 — ИА Регнум. До конца года в Вооружённых силах России будут сформированы две армии, один армейский корпус и новый военно-морской район. Об этом говорится в статье, опубликованной в июньском номере журнала Министерства обороны «Военные комиссариаты России».

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад», — рассказал заместитель начальника Генерального штаба Евгений Бурдинский.

Он подчеркнул, что поставленные задачи по наращиванию численности вооружённых сил в 2023 году необходимо выполнить в кратчайшие сроки. Для исполнения потребуется организовать мероприятия по приведению в боевую готовность основных образцов вооружения и специальной техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее Воздушно-космические силы России получили в своё распоряжение новую партию многофункциональных бомбардировщиков Су-34. По данным Объединённой авиастроительной корпорации, входящей в госкорпорацию «Ростех», все самолёты перед передачей Министерству обороны успешно прошли все испытания.