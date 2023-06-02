Киев, 2 июня, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области, сообщает 2 июня украинское издание УНИАН. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Информацию о нескольких взрывах, прогремевших в Киеве, подтвердил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале. Как утверждает глава города, в Киеве работают системы ПВО, ожидается «волна» беспилотников.

Кроме того, по данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Черкасской области.

Воздушная тревога на всей территории Украины объявлена в 03:22 мск, режим воздушной тревоги сохраняется до настоящего момента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что киевляне накричали на мэра украинской столицы Виталия Кличко и пожаловались на него в ходе пресс-конференции. Жители города указали Кличко на проблему с постоянно закрытыми бомбоубежищами в столице, которая сохраняется на протяжении долгого времени.