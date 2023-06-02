Хельсинки, 2 июня, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Пограничная службы Финляндии приняла решение установить тысячи камер для видеонаблюдения по всему периметру границы с Российской Федерацией. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием Itä-Savo.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«Для контроля за 200-километровым участком границы на заборе будут установлены тысячи видеокамер», — рассказал обозреватель издания.

Отмечается, что подобные меры вызваны критикой со стороны граждан Финляндии, которых возмутило, что достаточно «хлипкое сооружение» на восточной границе страны обошлось в 380 миллионов евро.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита Европейского политического сообщества в Молдавии призвал страны, граничащие с Российской Федерацией, вступить в Европейский союз и Североатлантический альянс. По его словам, такой шаг необходим для обеспечения безопасности этих стран.