Сан-Франциско, США, 2 июня, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Планы по переименованию социальной сети Twitter подтвердил её владелец, американский предприниматель Илон Маск. Соответствующую публикацию бизнесмен разместил 1 июня на своей странице в принадлежащей ему соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск прокомментировал сообщение портала T (w)itter Daily News, который привёл выдержку из интервью бизнесмена, в котором владелец Twitter дал понять, что в будущем социальная сеть может быть переименована. Как один из вариантов названия Илон Маск назвал букву X.

«Правда», — написал Маск в комментарии к этой публикации.

В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., которую Маск зарегистрировал в Неваде в марте текущего года. В постановлении окружного суда штата Флорида указано, что фактическое слияние компаний произошло 4 апреля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава американских компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск снова занял первую строчку рейтинга богатейших людей мира. Активы Маска возросли в результате роста цен на акции компании Tesla почти на 70% и увеличения спроса на электромобили.

В конце мая регулятор для клинических испытаний на людях дал соответствующее разрешение компании Илона Маска по производству чипов для мозга Neuralink.