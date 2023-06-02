Берлин, 2 июня, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Четыре из пяти граждан Германии высказали недовольство действующим правительством страны. Об этом говорится в исследовании, проведённым в четверг, 1 июня, институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Согласно исследованию, за прошедший месяц рейтинг одобрения деятельности федерального правительства среди граждан ФРГ существенно упал. На данный момент лишь 20% населения страны довольны работой правящей «светофорной» коалицией.

Отмечается, что если бы выборы в бундестаг состоялись сегодня, то наибольшее количество голосов набрал бы союз ХДС/ХСС (29% голосов). Партия АдГ получила бы лишь 18% голосов, что является наименьшим уровнем поддержки с сентября 2018 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга 31 мая заявил, что удары Вооружённых сил Украины по территории Российской Федерации являются законными. По его словам, подобные атаки являются легитимными с точки зрения международного права.