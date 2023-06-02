Около 80% граждан Германии недовольны деятельностью правительства
Берлин, 2 июня, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Четыре из пяти граждан Германии высказали недовольство действующим правительством страны. Об этом говорится в исследовании, проведённым в четверг, 1 июня, институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
Согласно исследованию, за прошедший месяц рейтинг одобрения деятельности федерального правительства среди граждан ФРГ существенно упал. На данный момент лишь 20% населения страны довольны работой правящей «светофорной» коалицией.
Отмечается, что если бы выборы в бундестаг состоялись сегодня, то наибольшее количество голосов набрал бы союз ХДС/ХСС (29% голосов). Партия АдГ получила бы лишь 18% голосов, что является наименьшим уровнем поддержки с сентября 2018 года.
Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга 31 мая заявил, что удары Вооружённых сил Украины по территории Российской Федерации являются законными. По его словам, подобные атаки являются легитимными с точки зрения международного права.