Ереван, 2 июня, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Армения не является союзником России в конфликте на Украине, хотя у стран Запада сложилось иное мнение. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян 1 июня в интервью CNN Prima News.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно. В войне с Украиной мы не являемся союзником России», — пояснил Пашинян.

По словам премьера Армении, ситуация вокруг Украины вызывает у армянской стороны обеспокоенность, влияет на все взаимоотношения Еревана. Как пояснил Пашинян, на Западе полагают, что Армения является союзником России, в России же видят, что Армения в украинском противостоянии не участвует и не является союзником.

«Выходит, что мы в этой ситуации не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы», — сделал вывод Пашинян и отметил, что чем больше осложняется ситуация, тем меньше остаётся возможностей для маневрирования у Армении.

При этом Пашинян отметил, что Ереван маневрирует не из-за отсутствия своего мнения об ситуации вокруг украинского конфликта, а потому, что у Армении слишком много других забот и страна не может себе позволить быть вовлечённой в решение иных проблем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Армении Пашинян не удовлетворен итогами переговоров с коллегами из России по разблокированию Лачинского коридора.