Москва, 2 июня, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Российское правительство утвердило правила определения генетических отца и матери ребенка, которого выносила суррогатная мать, соответствующее постановление появилось на интернет-портале правовой информации.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Счастье — в материнстве

«Утвердить прилагаемые правила установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери», — отмечается в тексте документа.

В постановлении подчеркивается, что установление потенциальных родителей предусматривает молекулярно-генетическое исследование. Анализ можно будет проводить на основании информированного добровольного согласия самих родителей и суррогатной матери.

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2021 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты своего социологического исследования, согласно которому 70% граждан России допускают суррогатное материнство. При этом в 2013 году доля таких людей в РФ составляла 60%.

В ноябре 2022 года глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) призвала запретить коммерческие услуги по суррогатному материнству. В декабре Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете суррогатного материнства иностранным гражданам.

Кроме того, депутаты одобрили поправку, в рамках которой супруги, решившиеся на имплантацию эмбриона, могут быть записаны родителями с согласия суррогатной матери. Госдума также поддержала поправку о праве бывших супругов быть записанными в качестве родителей ребенка, которого родила суррогатная мать. Это правило действует только в том случае, если суд не докажет фиктивность расторгнутого брака.