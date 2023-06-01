Курск, 2 июня, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбила система ПВО рядом с Курском. Об этом 2 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников», — написал губернатор.

Старовойт призвал жителей сохранять спокойствие и указал, что город находится под надёжной защитой российских военных. Кроме того, глава Курской области попросил граждан при обнаружении подозрительных предметов сообщать в службу 112.

Информацию о возможных пострадавших и разрушениях губернатор не уточнил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жители села Гоголевка Курской области остались без энергоснабжения из-за атаки украинского беспилотника на электроподстанцию.