Амстердам, 2 июня, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Группа нидерландских и чешских экспортов завершила шестинедельную миссию на Украине по сбору необходимой информации и оценила ущерб, нанесённый украинской инфраструктуре в ходе вооружённого конфликта.

Vincent van Zeijst Резиденция Международного уголовного суда в Гааге

«Наша цель — осудить тех, кто больше всего ответственен за эти военные преступления. Мы ищем не тех, кто что-то сделал, а крупных игроков», — рассказала возглавлявшая миссию подполковник Мод Дрох в интервью изданию Reuters.

По её словам, специальная группа состояла из 45 специалистов, а сама миссия стала для третьей с начала проведения Россией специальной военной операции. Ранее группы следователей из Нидерландов под эгидой Международного уголовного суда ездили на Украину с целью сбора данных в мае 2022 года, позднее — в конце прошлого года.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты Америки должны компенсировать ущерб, нанесённый российским городам в новых регионах страны. Он подчеркнул, что именно при поддержке американских союзников Вооружённые силы Украины разрушили Артёмовск и Мариуполь Донецкой Народной Республики.