Киев, 2 июня, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем вопрос подготовки к «мирному саммиту». Об этом украинский лидер написал 1 июня в своём Telegram-канале

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Политики встретились на полях саммита ЕС, который проходит в Кишинёве. Президент Украины отметил, что они с Шольцем пытались определиться с тем, как можно было бы привлечь на будящее мероприятие максимальное число участников.

Украинский лидер также сообщил, что выразил благодарность Шольцу за поддержку «киевской формулы мира», а также за готовность Берлина поучаствовать в ее реализации.

«Формула мира», которую президент Украины представил ещё осенью 2022 года во время видеовыступления на Генеральной Ассамблее ООН. Она заключается в «наказании за преступление, защите жизни, восстановлении безопасности и территориальной целостности».

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта МИД России заявило, что «формула мира» украинского лидера никак не нацелена на установление подлинного мира. В ведомстве отметили, что страны Запада всё более активно накачивают Украину вооружениями.

15 апреля украинский президент сообщил, что обсудил свою «формула мира» с главой Франции Эммануэлем Макроном.