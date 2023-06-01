Вашингтон, 2 июня, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Американский кинорежиссёр Оливер Стоун назвал ошибочным намерение некоторых стран Европейского союза наложить санкции на российский атомный сектор.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Это глупая ошибка. Русские проделали колоссально важную работу для всего мира. Мы все должны быть партнёрами в этом, мы не должны вести войну — Китай, Россия, США. Я молюсь о мире», — сказал Стоун в ходе пресс-конференции 1 июня.

По его словам, Россия является одним из крупнейшим производителем и экспортёром продуктов атомного сектора. Стоун также напомнил, что россияне строят атомные электростанции как в Турции, так и в других арабских странах и государствах по всему миру.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга 3 мая подчеркнула, что Европейский союз рискует нанести самому себе серьёзный ущерб в случае введения санкционных ограничений против российского атомного сектора.