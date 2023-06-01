Вашингтон, 2 июня, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Информацию ФСБ, согласно которой на устройствах компании Apple установлено программное обеспечение для слежки за российскими пользователями в интересах спецслужб США, опровергло руководство компании. Об этом 1 июня сообщает агентство Reuters.

(сс) Xavier Wendling Apple

«Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать», — сказано в заявлении, которое цитирует агентство.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Федеральная служба безопасности совместно с Федеральной службой охраны раскрыла разведывательную операцию американских спецслужб с помощью техники Apple. Несколько тысяч мобильных устройств Apple содержат вредоносное программное обеспечение, которое, помимо отечественных абонентов, обнаружили на технике, зарегистрированной на дипведомства стран — членов НАТО, СНГ, Израиля, Сирии и Китая в России.

В ФСБ указали, что полученные сведения указывают на тесное сотрудничество Apple с Агентством нацбезопасности США и противоречат заявленной политике конфиденциальности компании.

В МИД России отметили, что американская разведка десятилетиями использует IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без их ведома.