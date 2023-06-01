Де-Мойн, США, 2 июня, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что действующий американский лидер Джо Байден не пострадал в результате падения, которое произошло на сцене в Академии военно-воздушных сил США. Об этом экс-глава Белого дома заявил в ходе выступления в штате Айова, сообщает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Одна из участниц мероприятия, на котором выступил Трамп, рассказала присутствующим о происшествии с Байденом. Политик переспросил, желая уточнить, не является ли эта информация шуткой и где произошел неприятный случай с президентом.

Удостоверившись в правдивости сведений, Трамп сморщился и неодобрительно покачав головой. Он также назвал произошедшее «безумием».

Кроме того, политик призвал всех «соблюдать осторожность». Трамп добавил, что это правило касается и тех, кому «приходится спускаться на цыпочках».

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня Джо Байден принял участие в церемонии вручения дипломов курсантам Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо. После поздравления одного из выпускников он повернулся и попытался пройти в сторону, но оступился и рухнул на сцену, едва не упав с неё.

Президент попытался подняться самостоятельно, но у него ничего не получилось. К Байдену подбежали сотрудники службы его охраны, которые помогли главе государства встать на ноги. Перед своим падением американский лидер в шутку заявил на этой церемонии о том, что он «300 лет назад подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США».