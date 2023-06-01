Кишинёв, 2 июня, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Молдавии 1 июня попросил журналисту задать ему вопрос на русском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как сообщила Национальная служба новостей (НСН), одна из корреспондентов обратилась к украинскому лидеру и сказала, что не может говорить на украинском языке. Тогда Зеленский попросил её задать вопрос на русском. Однако журналистка отказалась и перешла на английский.

Ранее сообщалось, что президент Украины принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Кишинёве. В частности, украинский лидер заявил, что конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской молдавской республикой будет решён после окончания вооружённого конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества, проходившем в Молдавии, призвал все страны, имеющие территориальные границы с Российской Федерации, вступить в Североатлантический альянс и Европейский союз. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности этих государств.