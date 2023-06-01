Вашингтон, 2 июня, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Законопроект о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта в США раскритиковал сенатор США республиканец Линдси Грэм 1 июня в ходе своего выступления в Сенате Конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM Сенатор Линдси Грэм

Основная претензия у Грэма к компромиссному законопроекту — недостаточное финансирование оборонных нужд страны и отсутствие финансовой помощи Украине.

«Если вы верите, что главная задача федерального правительства — защита страны, тогда этим законопроектом мы совершаем большую ошибку», — указал Грэм и подчеркнул, что законопроектом не предусмотрено «ни пенни» на поддержку Украины, а также отсутствует пропорциональное финансирование на угрозы со стороны Китая.

Кроме того, политик пожаловался на возможность втягивания США в конфликт между НАТО и Россией и предупредил, что американские войска могут оказаться втянутыми в этот конфликт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палата представителей конгресса США 31 мая большинством голосов приняла компромиссный законопроект о повышении потолка государственного долга. Законопроект предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Теперь законопроект, направленный на предотвращение беспрецедентного дефолта, должен принять Сенат, после этого он будет направлен для подписания президенту США Джозефу Байдену.