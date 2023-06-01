Москва, 2 июня, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублёвым, привезут в храм Христа Спасителя 4 июня, где она пробудет до 18 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 1 июня, синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви со СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

«Четвёртого июня 2023 года в храм Христа Спасителя будет принесен икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублёвым. Великая святыня будет находиться в соборе до 18 июня», — говорится в распространённом сообщении.

С 1929 года икона Святой Троицы находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июня 2022 года икону вывезли из галереи по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.

Как передавало ИА Регнум, ранее в храме апостола Иоанна Богослова под Вязом опровергли информацию СМИ о краже иконы Божией Матери. По словам ключаря храма иерея Павла Ефремова, подобные сообщения являются дезинформацией.