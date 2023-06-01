Горловка, ДНР, 2 июня, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Мирный житель скончался от ранений в результате обстрела со стороны украинских войск города Горловки в ДНР. Об этом 1 июня сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«Раненный обстрелом украинских террористов мирный горловчанин скончался. Светлая память погибшему», — написал Приходько.

Также мэр Горловки уточнил, что прямым попаданием украинского снаряда был повреждён жилой частный дом.

Горловка расположена в 50 километрах севернее столицы ДНР города Донецка и периодически попадает под обстрелы со стороны ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при обстреле украинскими военными Горловки в ДНР погиб мирный житель 1992 года рождения.