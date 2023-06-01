Кейптаун, 2 июня, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Главы министерств иностранных дел стран межгосударственного объединения БРИКС намерены поощрять использование местных валют в международной торговле. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств, опубликованном в четверг, 1 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Министры подчеркнули важность поощрения использования местных валют в международной торговле и в финансовых сделках между странами БРИКС, а также с их торговыми партнёрами», — говорится в распространённом заявлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее страны БРИКС призвали к полному соблюдению реализации черноморской зерновой инициативы и меморандума о поставках российской продукции. Отмечалось, что в приоритете должны стоять страны, которые больше всех нуждаются в удобрениях и зерне.

Напомним, 1–2 июня в Кейптауне проходит совещание на уровне глав министерств иностранных дел стран БРИКС. Грядущий же саммит в Йоханнесбурге (ЮАР) запланирован на период с 22 по 24 августа.