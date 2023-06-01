Кейптаун, 2 июня, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран-членов объединения БРИКС выступили с осуждением всех терактов, направленных против критически важных объектов инфраструктуры, включая энергетических, говорится в их совместном заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

Документ оказался в распоряжении РИА Новости. Его принятие состоялось в рамках встречи глав МИД стран БРИКС, которая проходит с 1 по 2 июня в ЮАР. В объединение входят Бразилия, РФ, Индия, Китая, ЮАР. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Авторы заявления отметили, что обеспечение энергетической безопасности служит основой для экономического роста, социальной стабильности, а также национальной безопасности и благосостояния всех государств. Они также подтвердили приверженность усилиям по противодействию терроризму и отвергли двойные стандарты в борьбе с экстремизмом.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября главы МИД стран БРИКС провели встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН и приняли заявление, в котором решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях. Кроме того, участники мероприятия признали опасность терроризма, экстремизма и радикализации, а также обязались бороться с этими явлениями.