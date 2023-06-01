Москва, 2 июня, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Старт Всероссийского Фестиваля «Движения Первых», главным приоритетом которого стала образовательная составляющая, объявлен Российским движением детей и молодежи. Церемония открытия фестиваля состоялась 1 июня, в День защиты детей, на ВДНХ в Москве.

edu.gov.ru Первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»

Фестиваль продлится два дня, его участниками станут около пяти миллионов детей. Планируется, что фестиваль станет отправной точкой для множества проектов и активностей для школьников и студентов колледжей по всей России. Каждый участник фестиваля сможет найти близкое по духу направление и получить ценные знания, навыки и опыт.

Мероприятие посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, он указал, что Россия является настоящей страной возможностей для молодёжи, где за последнее время произошло много знаковых событий, а именно: вернулась ответственность государства, школы и общества за образование подрастающего поколения, от которого напрямую зависит будущее страны.

«Как не раз говорил наш президент, — каждый ребенок в России талантлив, а задача государства дать ему возможность найти и реализовать свой талант. Очень отрадно, что сегодня на Фестивале «Движения Первых» представлено огромное количество проектов, которые позволяют каждому ребенку развиваться», — отметил Кириенко.

Стремление детей и молодёжи реализовать себя Кириенко назвал самой важной вещью.

Более 150 тысяч ребят собрались на главных площадках Фестиваля — в Москве, Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде, на территории образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж». Среди участников мероприятия были и ребята из новых регионов России, а также активисты и лидеры советов первых, победители проектов движения, вдохновители тематических направлений. Кроме того, в Фестивале приняли участие дети с особенностями здоровья, сироты и те, кто остался без попечения родителей.

Почётными гостями Фестиваля стали дети-герои из разных уголков страны. Они побывали на мастер-классах, лекциях и семинарах, а также стали гостями Медиастудии.

Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров отметил, что Фестиваль «Движение первых» стартовал по всей стране, от Калининграда до Сахалина и стал настоящим праздником начала лета для сотен ребят в России.

«Обширная образовательная и познавательная программа поможет увлечь ребят интересной увлекательной деятельностью. Для нас важно, чтобы они обретали новые навыки и новые интересы, которые помогут им раскрыть свой потенциал и почувствовать себя настоящими первыми», — отметил Гуров.

В рамках фестиваля стартовали несколько акций и проектов. В частности, был дан старт летнему этапу проекта «Университетские смены» и Всероссийской акции «Книга другу». Гостям предложили принести книги, которые доставят в Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики.

В формате мастер-классов прошло знакомство с направлением, посвященным культуре и искусству. Гостей учили создавать эскизы и уникальный дизайн рисунков для одежды, рассказывали об искусстве фотографии.

Состоялась презентация продюсерского центра «Звучи». Это музыкальная платформа «Движения Первых», сообщества и школы. На главной сцене прошел очередной этап программы «Мы — граждане России!», которая реализуется при поддержке МВД России. В раках этой программы детям вручили паспорта министр просвещения РФ Сергей Кравцов и Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Направление «Туризм и путешествия» представили тематическим пространством, где гостям предложили ответить на вопросы о туризме и рассказали об этапах Всероссийского конкурса «10 шагов к Турслету».

В рамках Фестиваля председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров и Директор АНО «Уличная классика» Иван Шмонин подписали соглашение о сотрудничестве с АНО современного искусства и спорта «Уличная классика». Для самых юных участников, прошла церемония открытия мини-скейт парка «Движение Первых».

Также 1 июня дали старт финалу Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»: проекту, который станет основой для формирования творческого сообщества детей и молодежи в нашей стране.

Участники «Движения Первых» в рамках Фестиваля продолжили добрую традицию по отправке на передовую писем участникам СВО, а также научились плести маскировочные сети. Патриотической направление было представлено и проектом «Хранители истории», внимание уделили сохранению исторической памяти о событиях Сталинградской битвы, победе в которой в этом году исполняется 80 лет. Также был дан торжественный старт проекта «Зарница 2.0», который станет перезапуском всеми любимой игры.

Кроме того, в рамках фестиваля был запущен квест «Возьми с собой лето», подаривший возможность стать участником движения и запущен сайт с идеями для качественного лета школьников, , а также представлены проекты «Робототехника», «ТехноГТО» и «Волонтеры науки» для юных учёных.

Все дни Фестиваля — 1 и 2 июня — будут работать экспозиции, посвященные проектам и направлениям Движения, проводиться мотивационные дискуссии и встречи с государственными деятелями, известными спортсменами, звездами российской эстрады и представителями научного сообщества. Гостями мероприятия станут помощник президента России Максим Орешкин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева, министр просвещения Сергей Кравцов, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, ветераны СВО и многие другие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин в поздравительном обращении к участникам Фестиваля «Движение Первых» указал на возрождение участниками движения традиций, которые раньше объединяли старшее поколение. Российский лидер отметил, что участники движения не просто используют опыт прошлых поколений, а обогащают его новыми инициативами, которые востребованы в настоящее время.