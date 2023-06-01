Париж, 1 июня, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции после саммита Европейского политического общества, который проходил в Кишинёве, заявил, что пока ему не о чем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Франция всегда была доступна для диалога со всеми. Если представится случай и в зависимости от их содержания — я не исключаю [нового этапа переговоров. — Ред.]. На сегодняшний день тем для полезного разговора нет», — сказал французский президент.

По его словам, серьёзной темой для разговора с главой российского государства может стать вопрос обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

Макрон напомнил, что в начале вооружённого конфликта на Украине несколько раз проводил телефонные переговоры с Путиным касательно проведения Россией специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что Эммануэль Макрон убедил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в мирной конференции по урегулированию конфликта, которая прошла в Париже.