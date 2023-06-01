Москва, 1 июня, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко в ходе просветительского марафона «День детства со Знанием» на фестивале «Движение первых», который проходит на ВДНХ, ответил на ряд вопросов молодёжи.

Кириенко на встрече с молодёжью

«Как не упустить возможности? Попробовать, действовать… если просто смотреть на эти возможности, то они, конечно, будут проходить мимо тебя. <…> Смело мечтайте, в жизни нет ничего невозможного. Всего ограничения — в нашей собственной голове», — ответил Кириенко на вопрос финалиста конкурса «Школьная Лига Лекторов» Саши Кравченко, добавив, что необходимо мечтать и действовать, чтобы реализовать свою мечту.

Сергей Кириенко отметил, что каждый павильон на фестивале представляет из себя какой-либо проект, который даёт возможности себя реализовать. Также он обратил внимание ребят на конкурс «Лидеры России», который недавно стал доступным для иностранных участников.

Отвечая на вопрос одного из присутствующих о том, как провести наступившее лето, Кириенко обратил внимание на то, что в этом году более пяти миллионов школьников намерены посетить детские лагеря.

Особенно многих присутствующих вдохновил вопрос студента колледжа московского транспорта Алексея Киндеева о том, какие советы давал Сергей Кириенко своим детям, когда они были юны.

«Пожалуй, те же советы, что и вам. Нет людей, которые ничего не боятся. Сила человека проявляется не в отсутствии страха, а в его способности преодолевать… Это, наверное, самое главное», — сказал Кириенко.

Как передавало ИА Регнум, всероссийский фестиваль «Движение первых» пройдёт в городах России в период с 1 по 2 июня. Мероприятия пройдут в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске. Также праздничные мероприятия, который в целях безопасности пройдут в онлайн-режиме, запланированы для ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.