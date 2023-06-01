Кириенко встретился с молодёжью на фестивале «Движение первых» на ВДНХ
Москва, 1 июня, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко в ходе просветительского марафона «День детства со Знанием» на фестивале «Движение первых», который проходит на ВДНХ, ответил на ряд вопросов молодёжи.
«Как не упустить возможности? Попробовать, действовать… если просто смотреть на эти возможности, то они, конечно, будут проходить мимо тебя. <…> Смело мечтайте, в жизни нет ничего невозможного. Всего ограничения — в нашей собственной голове», — ответил Кириенко на вопрос финалиста конкурса «Школьная Лига Лекторов» Саши Кравченко, добавив, что необходимо мечтать и действовать, чтобы реализовать свою мечту.
Сергей Кириенко отметил, что каждый павильон на фестивале представляет из себя какой-либо проект, который даёт возможности себя реализовать. Также он обратил внимание ребят на конкурс «Лидеры России», который недавно стал доступным для иностранных участников.
Отвечая на вопрос одного из присутствующих о том, как провести наступившее лето, Кириенко обратил внимание на то, что в этом году более пяти миллионов школьников намерены посетить детские лагеря.
Особенно многих присутствующих вдохновил вопрос студента колледжа московского транспорта Алексея Киндеева о том, какие советы давал Сергей Кириенко своим детям, когда они были юны.
«Пожалуй, те же советы, что и вам. Нет людей, которые ничего не боятся. Сила человека проявляется не в отсутствии страха, а в его способности преодолевать… Это, наверное, самое главное», — сказал Кириенко.
Как передавало ИА Регнум, всероссийский фестиваль «Движение первых» пройдёт в городах России в период с 1 по 2 июня. Мероприятия пройдут в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске. Также праздничные мероприятия, который в целях безопасности пройдут в онлайн-режиме, запланированы для ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.