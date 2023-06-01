Берлин, 1 июня, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Германии подтвердила журналистам информацию об обысках, которые прошли 25 мая во Франкфурте-на-Одере в рамках расследования дела о взрывах на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщает газета Der Tagesspiegel.

Matti Blume Немецкая полиция

Федеральное управление уголовной полиции ФРГ выявило украинского гражданина, который подозревается в причастности к нападению на трубопроводы. Обыск проводился в квартире жительницы Франкфурта-на-Одере, которая являлась партнершей подозреваемого.

Женщина проходит по делу в качестве свидетеля. У нее изъяли мобильный телефон и взяли образец ДНК их общего с подозреваемым ребенка.

Журналисты предположили, что следователи захотели сравнить пробы ДНК ребенка с пробами, найденным на парусной яхте «Андромеда», которая могла быть использована при атаке на «Северные потоки».

В публикации также утверждается, что подозреваемый является военнослужащим ВСУ и в настоящее время участвует в боевых действиях. Он якобы входил в группу из шести человек, которые арендовали яхту по поддельным документам и скрытно установили взрывные устройства вокруг трубопровода на глубине 80 метров.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта газета The New York Times (NYT) со ссылкой на разведданные США написала о том, что атаку на «Северные потоки» могла совершить некая проукраинская группировка. Речь велась о лицах, связанными с киевскими властями, но не имеющими отношения к армии или спецслужбам.

14 марта президент России Владимир Путин назвал эту версию «полной чушью». Он пояснил, что такое нападение могли организовать только «на государственном уровне». 26 мая издание Der Spiegel распространило информацию о том, что немецкие правоохранительные органы якобы получают всё больше данных, указывающих на причастность властей Украины к взрывам на «Северных потоках».