Курск, 1 июня, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Жители села Гоголевка Курской области остались без энергоснабжения из=за атаки украинского беспилотника на электроподстанцию. Об этом 1 июня сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника», — уточнил Старовойт.

Глава Курской области отметил, что аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налёта. По словам губернатора, энергоснабжение будет восстановлено в самое ближайшее время.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Курской области опровергло фейк о якобы прорыве диверсионной группы в Кореневский район и об объявлении плана «Перехват». Жителей региона призвали не поддаваться панике и сохранять бдительность.