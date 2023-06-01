Москва, 1 июня, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Межгосударственное объединение БРИКС призвало к полной реализации продуктовой сделки, а также к соблюдению меморандума о поставках российской продукции. Об этом говорится в совместном заявлении объединения, опубликованном 1 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Министры иностранных дел стран БРИКС призвали к полной и эффективной реализации как черноморской зерновой инициативы, так и меморандума… о продвижении российского продовольствия», — говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что страны, которые больше всех нуждаются в зерне и удобрении, должны стоять в приоритете в ходе реализации зерновой инициативы.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в ходе беседы с журналистами назвал вбросом сообщения о переносе саммита БРИКС в Китай. Рябков подчеркнул, что никаких оснований для переноса места проведения встречи нет.