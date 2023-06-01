Молдавия, 1 июня, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Информацию о том, что Кишинёв, якобы предложил Киеву предоставить доступ ВСУ на территорию Молдавии для решения кризиса вокруг Приднестровья, опровергла администрация молдавского лидера Майи Санду. Соответствующее опровержение 1 июня распространено пресс-службой президента Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«По поводу появившейся в телеграм-каналах информации о том, что Президент Майя Санду, якобы, заявила о готовности разрешить украинской армии использовать территорию Республики Молдова в военных целях, подчеркиваем, что данные сообщения являются ложными», — указывает пресс-служба главы республики.

Накануне в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что президент Молдавии Санду в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества якобы дала согласие на вход украинских войск на территорию республики.

Президент Украины, в свою очередь, по итогам саммита заявил, что украинская сторона может помочь в урегулировании кризиса вокруг Приднестровья, если Кишинёв обратится к Киеву за помощью в «демилитаризации территорий», на которых находятся российские миротворческие силы. При этом украинский лидер назвал мёртвым проект «5+2», участниками которого являются Молдавия и Приднестровье как участники конфликта, а посредниками являются Россия, Украина и ОБСЕ. Роль наблюдателей исполняют Евросоюз и США.

В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), чья основная задача — охрана складов с боеприпасами, расположенном недалеко от границы с Украиной. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый отмечал, что не видит военной угрозы со стороны ОГРВ, а у вооружённых сил республики достаточно возможностей, чтобы противостоять ей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Молдавии Санду допустила, что страна может стать членом Европейского союза вместе с Приднестровьем, и это, как она считает, может случиться до 2030 года. При этом глава Молдавии указала, что целью властей страны является повышение уровня жизни, чтобы увеличить шансы на присоединение.