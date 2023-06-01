Волгоград, 1 июня, 2023, 22:12 — ИА Регнум. Российская промышленность показывает впечатляющие результаты при производстве вооружений и боеприпасов. Об этом 1 июня заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время поездки в Волгоградскую область.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он отметил, что ещё есть проблемы в военно-промышленном комплексе, которые нужно решать. При этом есть и значительные успехи.

«Если брать самые значимые вещи: снаряды, ствольную артиллерию, выпуск танков, то эти цифры очень впечатляющие», — сказал Медведев.

Он добавил, что только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков. Зампред Совбеза отметил, что ещё недавно выход на такие показатели казался невероятным.

Медведев также сообщил, что за пять месяцев 2023 года в ряды российской армии приняли 134 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Медведев сообщил, что в России объём производства всех видов вооружений в текущем году существенно вырастет. В марте он заявил, что оборонно-промышленный комплекс в РФ до конца года произведёт 1500 танков.