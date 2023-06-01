Кейптаун, 1 июня, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Шутка министра иностранных дел Сергей Лаврова во время пресс-конференции в Кейптауне (ЮАР) заставила смеяться всех присутствовавших там журналистов. Об этом 1 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сергей Лавров заявил, что не читает английских газет. Сначала захохотали российские журналисты. После перевода — все остальные», — написала Захарова.

Она призвала таблоиды взять эту информацию на заметку.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров участвует в министерском совещании стран БРИКС в Кейптауне, которое продлится до 2 июня. Он провёл там встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.

В марте 2023 года Лавров на международной конференции «Диалог Райсина» указал на лицемерие западных журналистов. Он отметил, что никто из них не спрашивает у представителей США о вторжении в страны, находящиеся по другую сторону Атлантического океана.