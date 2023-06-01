Берлин, 1 июня, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Следователи в Германии подозревают, что к подрывам на «Северных потоках» мог быть причастен украинский военнослужащий. Они провели обыск у жительницы во Франкфурте-на-Одере, которая состояла с военным в семейных отношениях, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ), ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Следовали вышли на след одного из вероятных членов экипажа яхты «Андромеда», которую, предположительно, использовали диверсанты, чтобы установить заряды на трубопроводы «Северных потоков».

«Одним из членов экипажа яхты «Андромеда» мог быть 26-летний украинский военнослужащий из города, расположенного к юго-востоку от Киева», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что следователи выследи военного, потому что при аренде яхты он предъявил румынский паспорт.

Жительница Франкфурта-на-Одере теперь является свидетелем по данному делу и сотрудничает со следствием. Сотрудники правоохранительных органов взяли у сына украинского военнослужащего, подозреваемого в причастности к терактами, образцы ДНК для сравнения с тем, что нашли на «Андромеде». Если ДНК совпадёт, то это подтвердит предположения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в SZ сообщили, что следователи подозревают в причастности к диверсиям на «Северных потоках» двух украинцев. Они зарегистрировали в Польше подставную туристическую компанию, которая арендовала «Андромеду».

При этом президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию, что некая группа украинцев взорвала трубопроводы. Он отметил, что исполнение терактов свидетельствует о том, что их готовили на государственном уровне. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев также назвал неправдоподобной версию о причастности к диверсии некой группировки.

Американский журналист Сеймур Херш, проведя собственное расследование, пришёл к выводу, что взрывные устройства на «Северных потоках» заложили водолазы ВМС США, которым помогали норвежские специалисты.