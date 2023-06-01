Подольск, Московская область, 1 июня, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал участие губернатора Московской области Андрея Воробьёва в выборах на пост главы региона. которые должны пройти в Подмосковье в сентябре 2023 года. Об этом российский лидер сообщил 1 июня во время встречи с губернатором в Подольске.

kremlin.ru Владимир Путин и Андрей Воробьев.

«Если у вас желание есть и, самое главное, если люди вас поддерживают, то желаю вам успехов дальнейших», — сказал президент.

Воробьёв на выборах губернатора Подмосковья в 2018 году победил, набрав более 62%. Он возглавляет регион с 2013 года. В июле 2022 года Путин, обсуждая с Воробьёвым ситуацию в Подмосковье, отметил, что регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне. В то же время президент указал на то, что в Московской области долгое время сохраняется высокий уровень закредитованности. На это Воробьёв ответил, что деньги нужны на развитие региона.