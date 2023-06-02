Москва, 2 июня, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Порядка 3,2 тысячи человек стали участниками третьего сезона проекта «Открой#Моспром», который прошел с 15 по 31 мая 2023 года. Новинкой этого сезона стали ночные экскурсии по столичным предприятиям, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Мастер-классы прошли в концерне «Бабаевский» и в музее «Роза Эйнема»

«В текущем году третий сезон проекта «Открой#Моспром» длился больше двух недель, и за это время около 3,2 тысячи человек посетили 28 московских компаний. Для них провели 125 экскурсий», — заявил Овчинский. Он добавил, что к проекту присоединились новые компании. «Кроме того, на пяти предприятиях провели около 60 мастер-классов, в них приняли участие примерно две тысячи человек», — отметил он.

Новыми участниками проекта «Открой#Моспром» стали одно из крупнейших электротехнических предприятий города завод «МЭЛ» и резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» завод «Легопласт», который производит пластиковые паллеты.

На мастер-классах участники пекли космический хлеб в НИИ Хлебопекарной промышленности, а на фабрике «Свобода» они тестировали косметические средства. Также участники проекта изготавливали кондитерские изделия на шоколадной фабрике French Kiss.

На ночной экскурсии по заводу «Микрон» посетителям показали технический процесс микроэлектронного производства, которое работает в круглосуточном режиме, сборку чип-модулей для банковских карт, документов и транспортных билетов. В офисе компании VK гости узнали о проектах и сервисах, а также увидели Москву с обзорной площадки 22-го этажа. На экскурсии «Ночь в Очаково» участники познакомились с процессом изготовления напитков, увидели линии розлива и бродильные емкости высотой с восьмиэтажный дом. Также среди них состоялся турнир по «вкусным» шашкам. Гости играли стаканчиками с соками, где главная задача — выпить все «шашки» соперника.

Также участники ходили на экскурсии на завод изготовителя чипсов «Московский картофель», фабрику мороженого BRandICE, на лифтостроительные предприятия «Мослифт» и Щербинский лифтостроительный завод, в ОЭЗ «Технополис Москва», на предприятия производителя автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» и многих других.

Проект «Открой#Моспром» начал свою работу в 2019 году. За это время его аудитория выросла до 11,5 миллиона человек.