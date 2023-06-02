Москва, 2 июня, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Московская компания «Полет-Хронос» сократила время изготовления анкерных колес (часть спускового механизма часов) с недели до нескольких часов. О новой разработке предприятия рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики «Полет-Хронос»

«Сегодня столичные заводы проводят работу по модернизации своих площадок, а также увеличивают вложения в развитие собственных технологий и разработок, способствующих улучшению эффективности деятельности и росту объемов производства. Так, конструкторы московского предприятия «Полет-Хронос» спроектировали режущий инструмент для более точной обработки часовых деталей по сравнению с использовавшимися ранее приспособлениями», — заявил Овчинский.

Компания «Полет-Хронос» специализируется на выпуске морских хронометров, палубных и наручных часов. Предприятие создано в 1997 году на базе Первого московского часового завода «Полет», основанного в 1930 году. В 2016 году компания начала выпуск часов для моряков под брендом «6МХ».

Развитие собственных производственных площадок в Москве дает предприятиям возможность увеличивать выпуск, находить новых партнеров и выходить на новые рынки. Для них доступны более чем 20 системных мер поддержки от города, а также ряд антикризисных инструментов.