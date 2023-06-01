Москва, 1 июня, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Россия считает неприемлемым использование Вашингтоном своего председательства в АТЭС для насаждения непрофильных сюжетов в собственной идеологической обертке в ущерб открытому, честному и равноправному диалогу. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 1 июня на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Исходим из того, что подобное поведение США крайне негативно сказывается на эффективности деятельности АТЭС», — говорится в сообщении.

Как уточнила Захарова, российская сторона продолжит конструктивное участие в работе АТЭС и рассчитывает на возвращение США к ответственному исполнению возложенных на них обязанностей председателя.

Представитель МИД добавила, что на контрасте с традиционной для АТЭС атмосферой взаимоуважения и конструктивного настроя в ходе завершившихся первых министерских встреч по транспорту (18-19 мая) и торговле (25-26 мая) США вразрез с полномочиями форума, включили в проекты итоговых документов параграф с политическими оценками ситуации на Украине. Как отметила Захарова, соответствующие положения заимствовали из декларации лидеров АТЭС 2022 года. Они полностью утратили смысл и значение на фоне изменившихся реалий, подчеркнула дипломат.

Издание SCMP 5 мая сообщило, что американская сторона на предстоящих переговорах с коллегами по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) будет обсуждать проблему экономическое давления, оказываемого Китаем на мировой рынок. В материале отмечается, что представитель американского минторга Кристофер Уилсон обвинил Китай в оказываемом на мировой рынок «экономическом принуждении» и давлении на партнёров с помощью своей экономической мощи.