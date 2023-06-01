Москва, 1 июня, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал необходимые поручения по итогам телефонного разговора с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым, сообщил ТАСС 1 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Premier.gov.ru Владимир Путин говорит по телефону

«Да. Такой телефонный разговор тоже имел место», — заявил представитель Кремля.

Шебекинский район в Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В регион неоднократно проникали украинские диверсанты. В ночь на 1 июня Шебекино подвергся продолжительному обстрелу. Пострадали восемь человек. В Белгороде развернули несколько пунктов приёма граждан.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 1 июня раскрыло подробности нескольких предпринятых утром того же дня попыток диверсантов ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области. Украинские диверсанты пыталась проникнуть в Россию вдоль левого берега реки Сиверский донец, из районов Плетнёвски и Волчанска, с правого берега к Новой Таволжанке. Всего на приграничной территории со стороны Украины утром российские военные уничтожили более 50 диверсантов.