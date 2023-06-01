Москва, 1 июня, 2023, 20:52 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России заявили о нанесении утром 1 июня девяти ударов по отступающим украинским войскам и резервам. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«С 07:00 до 09:50 Воздушно-космические силы России ударили по украинским террористам в районах населённых пунктов Огурцово, Плетнёвка, Старица и Волчанск», — заявил он.

Предварительно, в результате работы российской артиллерии Западного военного округа, были уничтожены боевая бронемашина и до десяти боевиков. После этого противник отошёл в направлении Плетнёвки. Всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре бронемашины, семь пикапов и один КамАЗ.

ИА Регнум сообщало ранее, что российские войска помешали попытке ВСУ совершить теракт в районе города Шебекино Белгородской области. ВСУ планировали атаку на три часа утра после обстрела Белгородской области. Две мотопехотные роты украинской армии, усиленные танками, попытались вторгнуться на территорию России, но российские войска не допустили этого и отбили три атаки украинских боевиков. В общей сложности удалось уничтожить более 30 украинских военных, четыре бронемашины, реактивную систему залпового огня «Град» и один пикап.