Москва, 1 июня, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин 1 июня написал обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой возбудить уголовное дело о шпионаже против сотрудников Apple и разведки США. Соответствующее письмо появилось в распоряжении редакции ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Бородин призвал отреагировать на сообщение ФСБ о раскрытой операции американских спецслужб с использованием смартфонов Apple. На нескольких тысячах устройств выявили вредоносные шпионские программы. Они были на гаджетах у российских граждан, а также у сотрудников дипломатических ведомств Китая, Сирии, Израиля, стран-участниц СНГ и НАТО.

«В действиях неустановленных лиц, являющихся сотрудниками американской компании Apple, а также сотрудников американских разведывательных организаций содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 272, 272 и 276 УК РФ, а именно: «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и «Шпионаж», — написал Бородин.

Он отметил, что в ФСБ оценили полученные сведения как подтверждение сотрудничества Apple с разведкой США, хотя это противоречит политике конфиденциальности, которую декларируют в компании.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня «Лаборатория Касперского» сообщила о целевой кибератаке на устройства Apple своих сотрудников. Целью атаки было скрытое внедрение шпионской программы. Её обнаружили на десятках устройствах iPhone. Злоумышленники рассылали на гаджеты невидимые сообщения с вирусами. Шпионская программа отправляла личную информацию о владельце на удалённые сервисы.