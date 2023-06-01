Белгород, 1 июня, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Минобороны России 1 июня раскрыло подробности нескольких предпринятых утром того же дня попыток украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области.

Министерство обороны Российской Федерации Российские военные

Группа из 15 украинских военных пыталась проникнуть в Россию вдоль левого берега реки Сиверский донец. По данным Минобороны, они подорвались на минном поле.

«С 6:05 до 06:45 украинские террористические формирования предприняли ещё одну попытку прорыва из районов Плетнёвски и Волчанска», — говорится в сообщении Минобороны.

Другая диверсионная группа, состоящая из 20 бойцов, выдвигалась по правому берегу к Новой Таволжанке. Она была рассеяна.

Всего на приграничной территории со стороны Украины утром российские военные уничтожили более 50 диверсантов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Уточняется, что в атаке на Белгородскую область 1 июня участвовало до 70 бойцов ВСУ, пять танков, четыре БМП, семь пикапов и один «Камаз».

Как ранее сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 12 пострадавших в результате обстрелов в Шебекинском округе 1 июня. Погибших удалось избежать. От снарядов противника получили повреждения четыре многоквартирных дома, 18 частных домов, три административных здания, общежитие, детский сад.

Кроме того, ВСУ обстреливают другие районы области. Один человек пострадал в Борисовском районе. Противник нанёс повреждения домам и зданиям в Валуйском городском округе, в Грайворонском городском округе, Краснояружском районе, кроме этого, оборвались линии электропередач.

Украинские военные совершают атаки на приграничные территории России с начала спецоперации. Гладков назвал решение проблемы обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, для этого нужно присоединить Харьков к российскому региону.

В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции после прорыва украинской ДРГ. Диверсантов заблокировали и разгромили. Остатки группы отбросили на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Всего уничтожили более 70 террористов. В результате нападения диверсантов погиб один мирный житель. Ещё одна жительница региона скончалась во время эвакуации с территорий, где действовали диверсанты, всего