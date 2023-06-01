Белгород, 1 июня, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Минобороны России 1 июня раскрыло подробности нескольких предпринятых утром того же дня попыток украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области.

Российские военные
Министерство обороны Российской Федерации
Российские военные

Группа из 15 украинских военных пыталась проникнуть в Россию вдоль левого берега реки Сиверский донец. По данным Минобороны, они подорвались на минном поле.

«С 6:05 до 06:45 украинские террористические формирования предприняли ещё одну попытку прорыва из районов Плетнёвски и Волчанска», — говорится в сообщении Минобороны.

Другая диверсионная группа, состоящая из 20 бойцов, выдвигалась по правому берегу к Новой Таволжанке. Она была рассеяна.

Всего на приграничной территории со стороны Украины утром российские военные уничтожили более 50 диверсантов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Уточняется, что в атаке на Белгородскую область 1 июня участвовало до 70 бойцов ВСУ, пять танков, четыре БМП, семь пикапов и один «Камаз».

Как ранее сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 12 пострадавших в результате обстрелов в Шебекинском округе 1 июня. Погибших удалось избежать. От снарядов противника получили повреждения четыре многоквартирных дома, 18 частных домов, три административных здания, общежитие, детский сад.

Кроме того, ВСУ обстреливают другие районы области. Один человек пострадал в Борисовском районе. Противник нанёс повреждения домам и зданиям в Валуйском городском округе, в Грайворонском городском округе, Краснояружском районе, кроме этого, оборвались линии электропередач.

Украинские военные совершают атаки на приграничные территории России с начала спецоперации. Гладков назвал решение проблемы обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, для этого нужно присоединить Харьков к российскому региону.

В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции после прорыва украинской ДРГ. Диверсантов заблокировали и разгромили. Остатки группы отбросили на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Всего уничтожили более 70 террористов. В результате нападения диверсантов погиб один мирный житель. Ещё одна жительница региона скончалась во время эвакуации с территорий, где действовали диверсанты, всего