Нью-Йорк, США, 1 июня, 2023, 19:59 — ИА Регнум. В Организации объединённых наций (ООН) сообщили об уведомлении со стороны России об ограничении прохода судов в порт Южный в Одессе до начала процесса экспорта российских аммиачных удобрений. Об этом стало известно 1 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт в Одессе

Москва уведомила о своём решении Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Как сообщил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, организация обеспокоилась замедлением зерновой сделки и расценивает ситуацию как серьёзную.

«Россия проинформировала о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется», — процитировал его ТАСС.

Ранее ООН предложила начать поставки аммиака из России через Украину. Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш предложил Москве, Анкаре и Киеву расширить зерновую сделку и возобновить поставки аммиака из России в Европу через Украину. Как сообщило Reuters со ссылкой на источник, он предложил задействовать больше украинских портов и расширить виды грузов, подлежащих вывозу. К настоящему времени, Киев и Анкара согласились на это.

Зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна, а второе — доступ сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки.

В марте 2023 года украинский вице-премьер Александр Кубраков заявил, что действие сделки продлили на 120 дней, но в МИД России настаивали на 60. Москва неоднократно указывала, что её условия по сделке не выполняются. 17 мая в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили продление зерновой сделки на два месяца.

О дальнейшей судьбе зернового соглашения рассказал по итогам визита в Кению министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что если всё останется так, как есть сейчас, то придётся говорить о том, что зерновая сделка больше не работает.